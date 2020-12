Série C: vitórias de Santa Cruz e Paysandu são destaques na rodada Resultados deste sábado movimentaram as posições dos clubes nos grupos; complemento ocorre neste domingo

A 3ª rodada da segunda fase do Brasileirão Série C, teve início neste sábado com três jogos. Entre eles, os destaques ficaram por conta das vitórias do Santa Cruz que, até então não havia vencido no Grupo C, além do Paysandu, que pulou para a ponta, porém do Grupo D.

O único jogo deste domingo (27), será entre Remo e Ypiranga-RS, no estádio Mangueirão, em Belém, às 18h (de Brasília).

GRUPO A

Ituano x Santa Cruz



Após duas derrotas seguidas, o Santa Cruz conseguiu dar a volta por cima no Grupo C, em Itu. A vitória por 2 a 1 de virada, com dois gols de Chiquinho, fez com que o Tricolor chegasse aos 3 pontos pulando para a 3ª colocação, enquanto o Ituano, mesmo com o revés, acabou permanecendo na liderança com 4 pontos.

Brusque x Vila Nova

Em confronto realizado em Santa Catarina, Brusque e Vila Nova acabaram não movimentando o placar no estádio Augusto Bauer. Com isso, a equipe da casa acabou caindo para a lanterna agora com 3 pontos somados, enquanto o time goiano, com o ponto conquistado, permaneceu na vice-liderança da chave agora com 4.

GRUPO B

Paysandu x Londrina



Em duelo muito movimentado, o Paysandu saiu na frente abrindo vantagem com dois gols de Nicolas. Entretanto, o Londrina não desanimou e, já na segunda etapa, Carlos Henrique e Celsinho chegaram a empatar o duelo, mas dando tempo para Mateus Anderson fechar o placar para o Papão em 3 a 2, aos 49 minutos.

Com o resultado, o Paysandu chegou aos 6 pontos alcançando a liderança da chave, porém terá que secar o rival Remo que, caso vença, passará o Papão na tabela. Já o Tubarão, graças ao tropeço fora de casa, acabou caindo para a 3ª colocação com 3 pontos.

