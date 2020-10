Série C: Vila Nova vence Manaus de virada

Vila Nova e Manaus jogaram nesta segunda-feira (12) no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia, pela 10ª rodada do grupo A da Série C do Campeonato Brasileiro. O Tigre começou perdendo, mas virou e acabou ganhando por 2 a 1. Com o resultado, o Vila chega à vice-liderança da chave com 19 pontos.

VILA VIROUUUUUU!!! Tigrão sai atrás no placar, mas busca a virada no OBA com gols de Henan e Rafhael Lucas! Vamossssssssss!!!#VILxMAN – 2×1 – #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/Bk7oHaKHME — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) October 13, 2020

Os visitantes saíram na frente. Aos 15 minutos, Hamilton cabeceou cruzamento da direita e abriu o marcador. Já nos acréscimos da primeira etapa, os anfitriões empataram de pênalti. Henan cobrou com perfeição e não desperdiçou a oportunidade. O gol da virada veio aos 31 da segunda etapa com Rafhael Lucas de carrinho na pequena área.

⚽ Com o triunfo desta noite, o Vila Nova chegou a 19 pontos e reassumiu a vice-liderança do Grupo A! : @dougmonteirosou#TIMEDOPOVO pic.twitter.com/4iUQDGDRyK — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) October 13, 2020

O Tigre do Cerrado volta a campo no próximo domingo (18), quando vai a Belém enfrentar o Payssandu às 18h no Mangueirão. Na outra segunda (19), o Manaus recebe o Botafogo-PB, às 20h na Arena da Amazônia.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.

