Série C: Vila Nova vence e garante acesso; Santa Cruz também ganha, mas não leva

Chegou ao fim a fase de grupos da Segunda Fase da Série C. Neste domingo, dois jogos agitaram a chave A e o Vila Nova ficou com a última vaga e conquistou o acesso para a Série B.

Confira abaixo o resumo dos confrontos

Santa Cruz x Brusque



Antes de a bola rolar, a torcida do Santa Cruz invadiu as ruas do Recife, se aglomerou em frente ao Arruda para levar energia positiva ao time e deu certo, já que o Tricolor venceu o Brusque por 3 a 1. Os gols saíram através de Pipico, Victor Rangel e William Alves.

Porém, nem tudo foi festa no Arruda. Apesar do triunfo, o Santinha ficou na 3ª colocação, com 9 pontos e vai ficar mais um ano na Série C. O Brusque entrou em campo classificado.

Ituano x Vila Nova



No Novelli Júnior, o Tigre foi pressionado pelo Ituano, que demonstrou muita vontade desde os minutos iniciais e perdeu boas chances. No segundo tempo, Emanuel Biancucchi anotou o gol salvador do Vila Nova e garantiu o clube na Série B.

Com o resultado, o Vila Nova fechou a chave A, com 10 pontos. O Ituano terminou com a 4ª posição, com 5 pontos.

Final da Série C



Vila Nova x Remo

