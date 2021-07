Série C: veja os resultados dos jogos deste sábado (10) Cinco partidas foram disputadas pela sétima rodada da competição nacional

A Série C continua pegando fogo na temporada 2021 do futebol brasileiro e dez times entraram em campo em cinco jogos válidos pela sétima rodada da competição nacional.

O resultado mais surpreendente da rodada do sábado aconteceu no interior de São Paulo. Em Mirassol, a equipe da casa perdeu para o Paraná Clube por 3 a 0 e chegou ao quarto jogo seguido sem vitória na competição.

O jogo com mais gols do dia foi outra goleada, desta vez do Botafogo-PB, que fez 4 a 1 no Manaus-AM e que levou a equipe da Paraíba à liderança do grupo A, com 11 pontos somados.

Volta Redonda-RJ, Jacuipense-BA, Altos-PI, Santa Cruz-PE, Oeste-SP, Ituano-SP, Botafogo-PB e Manaus-AM foram os outros clubes que atuaram neste fim de semana pela Série C.

Veja os resultados dos jogos deste sábado (10) pela Série C:

Volta Redonda-RJ 0 x 0 Jacuipense-BA

Mirassol-SP 0 x 3 Paraná Clube-PR

Altos-PI 1 x 0 Santa Cruz-PE

Oeste-SP 0 x 1 Ituano-SP

Botafogo-PB 4 x 1 Manaus-AM

E MAIS:

E MAIS:

Veja também