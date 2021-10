Série C: Tombense leva a melhor contra o Novorizontino; Ypiranga-RS perto da eliminação Dois jogos foram disputados pela chave B e apenas a Tombense conseguiu sair de campo com a vitória

A 4ª rodada da fase de grupos da Série C teve continuidade neste domingo com dois jogos válidos pela chave B. A única equipe vencedora do dia foi a Tombense. Confira abaixo um resumo:

+ Veja no aplicativo do LANCE! o resultado dos jogos da rodada

Novorizontino x Tombense



No interior paulista, a Tombense não se intimidou com a torcida do Novorizontino. O único gol veio na etapa final com Everton. O Novorizontino até marcou o seu gol, mas ele foi anulado pelo VAR.

Com o placar, a Tombense assume a ponta do grupo com 7 pontos. O Novorizontino vem logo atrás, com 6.

Ypiranga-RS x Manaus

No Colosso da Lagoa, Ypiranga e Manaus bem que tentaram, mas cada time anotou um gol e saiu de campo com o resultado de empate.

Com o placar em casa, o Ypiranga-RS fica com 2 pontos e aparece na lanterna da chave B. O Manaus é o 3º, com 6 pontos.

E MAIS:

E MAIS:

Saiba mais