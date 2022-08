Série C tem cinco classificados e dois rebaixados para a Série D

Estadão Conteúdo 07/08/2022 - 23:40 Compartilhe

Líder e já classificado à segunda fase, o Mirassol perdeu para o Vitória na noite deste domingo, pela importante 18.ª rodada, a penúltima da fase classificatória da Série C do Campeonato Brasileiro. Além de cinco clube classificados, dois estão matematicamente rebaixados para a Série D: Campinense-PB e Ferroviário-CE, por coincidência, que subiram ano passado.

Antes desta rodada, apenas Mirassol (33) e Paysandu (33) tinham vagas garantidas nas quartas de finais. Mas após os nove jogos disputados no fim de semana, outros três também carimbaram suas vagas: ABC (31), Volta Redonda (29) e Botafogo-SP (29).

Completam o G-8, mas dependente da última rodada para seguir adiante, Figueirense (29) e Botafogo-PB (28), que se enfrentam nesta segunda-feira na Paraíba, em jogo no qual o vencedor também estará assegurado, além do Remo, com 26 pontos.

Ainda sonha com uma vaga o Aparecidense-GO (26 pontos, em nono lugar) que empatou sem gols com o Remo, em Belém (PA). O Vitória renovou a esperança após vencer o Mirassol e ficar em décimo, com 26 pontos. O Ypiranga-RS, com 25, também tem chance mínima porque não depende só dele.

O Volta Redonda, nesta noite, venceu por 2 a 1 o Ferroviário-CE, deixando o time cearense com 16 pontos, na penúltima posição e sem chances de escapar. Ele tem os mesmos 16 pontos do lanterna Campinense-PB, que foi até o Ceará e empatou por 1 a 1 com o Floresta-CE.

O Brasil de Pelotas (RS) segue ameaçado com 17 pontos, mesmo tendo vencido por 1 a 0, pela manhã, o Confiança-SE, com 20 pontos, em 15.º e também correndo riscos de queda. O Altos-PI, com 21 pontos, está livre da ameaça de descenso.

CONFIRA OS JOGOS DA 18.ª RODADA:

SÁBADO

Atlético-CE 0 x 2 Botafogo-SP

ABC-RN 3 x 2 São José-RS

Ypiranga-RS 5 x 0 Manaus-AM

Altos-PI 0 x 3 Paysandu-PA

DOMINGO

Brasil-RS 1 x 0 Confiança-SE

Floresta-CE 1 x 1 Campinense-PB

Remo-PA 0 x 0 Aparecidense-GO

Mirassol-SP 1 x 2 Vitória-BA

Volta Redonda-RJ 2 x1 Ferroviário-CE

SEGUNDA-FEIRA

20h – Botafogo-PB x Figueirense-SC