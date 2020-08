Série C: São José-RS leva a melhor diante do Brusque Dentro de casa, o Zequinha contou com a mira de Xuxa para vencer o time de Santa Catarina

Foi dada a largada na 3ª rodada da Série C. Na noite desta quinta-feira, o São José recebeu o Brusque e venceu por 1 a 0. Com o placar, o Zequinha chegou aos 6 pontos e divide a liderança do grupo B com o time de Santa Catarina.

Na próxima rodada, o São José recebe o Volta Redonda. O Brusque encara o Ituano, em casa.

O jogo



Com uma temperatura de 7 graus, São José e Brusque fizeram um jogo frio em alguns momentos. O único gol da partida saiu através de Xuxa, que arriscou na falta e contou com a ajuda do goleiro Dida.

Confira a programação da 3ª rodada:

Grupo A

22/08

Jacupiense x Manaus

Ferroviário x Vila Nova

Paysandu x Treze-PB

23/08

Botafogo-PB x Santa Cruz

24/08

Imperatriz x Remo

Grupo B

20/08

São José-RS 1 x 0 Brusque

22/08

Volta Redonda x Tombense

23/08

Ituano x Londrina

Boa Esporte x Ypiranga

24/08

Criciúma x São Bento

