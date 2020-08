Série C: Santa Cruz vence Treze-PB em jogo eletrizante

No jogo que encerrou a 3ª rodada da Série C do Brasileiro, o Santa Cruz recebeu o Treze-PB e venceu por 3 a 2. O resultado levou o Santinha ao 3º lugar do grupo A, com 4 pontos. O time de Campina Grande está sem pontos e na penúltima colocação da chave.

E MAIS:

Na próxima rodada, o Santa Cruz visita o Botafogo-PB. Enquanto isso, o Treze-PB encara o Paysandu.

O confronto



Mesmo no Arruda, o Treze-PB se impôs dentro de campo e não demorou para abrir o placar. Aos 10 minutos, Ermínio aproveitou o rebote e colocou a bola na rede, 1 a 0. Pouco depois, Paulinho soltou uma bomba e deixou tudo igual.

O segundo tempo foi agitado. Aos 30 minutos, Douglas Lima marcou um lindo gol olímpico e colocou o Treze em vantagem, 2 a 1.

Quando parecia que o jogo seria do time paraibano, o Santa Cruz reagiu. Primeiro Chiquinho empatou aos 45 minutos. O gol deu ânimo ao Tricolor que teve um pênalti a seu favor. Tony bateu forte e deu a vitória ao Santinha.

Rafael Melo/Santa Cruz

E MAIS:

Veja também