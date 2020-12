Série C: Santa Cruz vence Ituano no Novelli Júnior

O Santa Cruz foi até o estádio Novelli Júnior neste sábado (26) e conseguiu um importante resultado ao derrotar o Ituano por 2 a 1 no quadrangular da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro.

Após o seu primeiro triunfo nesta fase da competição, a Cobra-Coral chegou aos 4 pontos, mesma pontuação do Galo de Itu, no grupo C.

Chiquinho artilheiro

Jogando em casa, o Ituano foi mais eficiente no primeiro tempo e abriu o placar aos 29 minutos com o lateral Pacheco.

Mas os visitantes não se acomodaram e conseguiram a virada na etapa final, graças a dois gols marcados pelo meia Chiquinho, o segundo já nos acréscimos.

A comemoração do pequeno Chico. Que golaço! Craque! ⚫⚪ – @rafaelmelofoto / Santa Cruz pic.twitter.com/6RGMIGYLfU — Santa Cruz F.C. (@SantaCruzFC) December 27, 2020

Empate sem gols

Também pelo grupo C, Brusque e Vila Nova ficaram no 0 a 0. O resultado deixou o Quadricolor com 3 pontos, enquanto o Tigre chegou a 4.

FIM DE JOGO! Em partida fora de casa, Vila Nova fica no 0 a 0 com o Brusque e soma um ponto importante.#BRUxVIL – 0x0 – #TIMEDOPOVO pic.twitter.com/u3ExcSvcCz — Vila Nova F.C (@VilaNovaFC) December 27, 2020

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.

