Série C: Rodada de segunda-feira é marcada por confusão e empates Nos dois jogos que fecharam a 6ª rodada do grupo A ninguém saiu de campo com a vitória

Dois jogos encerraram a 6ª rodada do grupo A da Série C. O destaque negativo ficou por conta do jogo entre Treze e Manaus, que encerrou após uma pancadaria generalizada dos jogadores do time paraibano, arbitragem e polícia, que preciso intervir e atacar os atletas com gás de pimenta.

Manaus x Treze



Na Arena da Amazônia, o Treze abriu o placar na etapa final quando Gilvan aproveitou o cruzamento e completou para dentro da rede. O jogo parecia resolvido, mas a arbitragem deu 10 minutos de acréscimos, o que irritou os jogadores paraibanos. Quando o relógio apontou 52 minutos, Hamilton escorou o lateral e Matheusinho surgiu sozinho para empatar. O gol gerou revolta nos atletas do Treze, que depois de muita discussão viu a arbitragem encerrar a partida.

Jacupiense x Ferroviário



No outro jogo do dia nada de confusão e muito menos futebol. Em duelo morno, Jacupiense e Ferroviário empataram sem gols. Melhor para o Ferrão que fica na vice-liderança, com 11 pontos. O time baiano é o quinto, com 8 pontos.

