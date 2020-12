Série C: Remo vence clássico e Londrina ganha de virada em partida marcada por agressão ao árbitro e três expulsões Com os resultados deste domingo, Remo e Londrina assumem a ponta do Grupo D; Paysandu é o terceiro e Ypiranga-RS é o lanterna

As partidas realizadas neste domingo (20), pela 2ª rodada do Grupo D, da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, tiveram de tudo: viradas, expulsões e até agressão ao árbitro. Confira a seguir o resumo dos jogos e os próximos confrontos:

E MAIS:

Clássico Re-Pa teve vitória de virada e expulsão na primeira etapa:

A partida foi muito emocionante no começo do primeiro tempo. Aos 5 minutos, Nicolas aproveitou cruzamento e abriu o placar a favor do Paysandu. Nove minutos depois, o goleiro do Papão afasta mal, Salatiel aproveita e empata o jogo, 1 a 1. O jogo estava equilibrado até Serginho, do Paysandu, ser expulso, aos 21 minutos do primeiro tempo. No segundo tempo, o Remo aproveitou vantagem de um jogador a mais e matou o jogo. Augusto marcou o 2º gol, aos 18, e Rafael Jansen, aos 26, deu números finais a vitória do Leão Azul no clássico paraense

Em jogo com três expulsões e agressão ao árbitro, Londrina vence de virada o Ypiranga-RS fora de casa:

O Ypiranga-RS começou a partida de forma fulminante. Os gaúchos fizeram dois gols em 12 minutos, ambos marcados por Mauricio Caprini. Só que Muriel foi expulso minutos depois e deixou o Ypiranga-RS com dez jogadores. Mas a reação do Londrina só veio na etapa complementar. Adenilson descontou, em cobrança de pênalti, aos 23. Dois minutos depois, Zé Mario empurra um jogador do Londrina dentro da área, o árbitro marca outro pênalti e expulsa o jogador. Aí começou a confusão! A decisão do árbitro motivou uma invasão de campo. Neto Pessoa o agrediu e também foi para vestiário mais cedo. Após 13 minutos paralisação e com o Ypiranga-RS jogando 8 jogadores, o árbitro, acreditem se quiser, voltou atrás na decisão de marcar o pênalti e reiniciou a partida. Os gaúchos se fecharam para segurar a vitória, mas não conseguiram. O Tubarão conseguiu marcar dois gols (Samuel Gomes e Igor Paixão) nos acréscimos e vencer de virada essa partida cheia de confusão.

Com os resultados deste domingo, com 4 pontos cada, Remo e Londrina assumiram a liderança do grupo D. O Paysandu tem 3 e está em terceiro. O Ypiranga-RS é o lanterna com nenhum ponto.

Veja abaixo os resultados dos jogos desta rodada e a partida que irá completar a rodada no grupo A:

GRUPO A

Santa Cruz 1 x 2 Vila Nova-GO

Segunda-feira (21):

Ituano x Brusque

GRUPO B

Remo 3 x 1 Paysandu

Ypiranga-RS 2 x 3 Londrina

E MAIS:

Veja também