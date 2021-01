Série C: Remo bate Paysandu e garante acesso; Ypiranga e Londrina empatam Remo venceu o Papão e, além do acesso, garantiu uma vaga na semifinal da competição

O domingo encerra em festa para o torcedor do Remo. No Mangueirão, a equipe venceu o Paysandu por 1 a 0, chegou aos 10 pontos no grupo B e garantiu o seu acesso à Série B do futebol nacional.

No outro duelo do dia, o Ypiranga saiu em vantagem contra o Londrina no estádio do Café através de Zé Mario. Porém, a pressão do Tubarão deu certo e Adenílson deixou tudo igual.

Classificação



1º Remo – 10 pts

2º Paysandu – 7 pts

3º Londrina – 6 pts

4º Ypiranga – 4 pts

