Série C: Paysandu vence Treze e respira no grupo A

Fora de casa, o Paysandu venceu o Treze por 1 a 0 no estádio Amigão, em Campina Grande (PB), pela 12ª rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. Com o êxito, os paraenses abriram quatro pontos de vantagem da zona de rebaixamento. Tendo conquistado 15 pontos, o atual campeão paraense ocupa a sétima posição do Grupo A. Já o Galo da Borborema, com 13, é o oitavo colocado.

O Papão abriu o placar logo após o apito inicial. Com 1 minuto de jogo, Wellington Reis recebeu dentro da grande área, driblou o goleiro e empurrou para o fundo da rede. Os paraibanos reagiram, mas sem muito perigo. Aos 32, Robson arriscou de fora da área, forçando a defesa do goleiro Paulo Ricardo. Com o placar a favor, os paraenses tentaram esfriar a partida, e só voltaram a assustar nos acréscimos, aos 47, após chute de Nicolas.

Após o intervalo a situação ficou mais complicada para o Treze. Aos 10, Maycon Lucas recebeu o segundo cartão amarelo e, consequentemente, foi expulso. A vantagem numérica em campo a favor do Papão durou pouco tempo. Aos 18, PH fez falta dura e deixou os visitantes com menos um.

Com dez contra dez, aos 21, o Galo da Borborema quase empatou. Após cruzamento de Junior Fialho, Gilvan desviou, assustando Paulo Ricardo. Em busca da igualdade, aos 32, na finalização de Cláudio Murici, a bola desviou no meio do caminho, complicando a vida de Paulo Ricardo. Quatro minutos depois, o mesmo Cláudio Murici ficou próximo de empatar. Embora tenha sofrido, principalmente, no segundo tempo, o Paysandu conquistou os três pontos. Treze 0, Paysandu 1,

O próximo compromisso do Paysandu é contra o Manaus, no estádio Mangueirão, em Belém (PA), no próximo sábado (31), às 19h (horário de Brasília). Já o Treze visita o Ferroviário no Domingão, na cidade Horizonte (CE), no domingo (1º) às 15h30.

Goleada do Leão

Já o arquirrival do Papão, o Remo, jogou no estádio Mangueirão e goleou o Imperatriz por 5 a 0. Os gols foram marcados por Tcharles (duas vezes), Eduardo Ramos, Hélio e Gustavo Ermel. Com este resultado o Leão assumiu a vice-liderança do grupo A com 22 pontos.

FIM DE JOGO! O Leão Azul faz bonito e goleia o Imperatriz por 5 a 0 no Mangueirão. Tcharlles (2), Eduardo Ramos, Hélio e Gustavo Ermel marcaram os gols do Mais Querido. Samara Miranda/Remo#OReiDaAmazônia #REMxIMP #BrasileirãoSérieC pic.twitter.com/yFy4O6rFnv — Clube do Remo (de ) (@ClubeDoRemo) October 24, 2020

Na próxima rodada o Remo visita o Vila Nova, enquanto o Imperatriz recebe o líder Santa Cruz.

Triunfo em casa

No outro jogo do Grupo A, o Manaus venceu por 2 a 1, de virada, o Jacuipense na Arena da Amazônia, em Manaus (MA). Gabriel Davis e Hamilton, nos acréscimos, fizeram para os donos da casa. Já Wesley marcou para os baianos. Com a vitória, o Manaus chegou à quinta posição, com 17 pontos. Enquanto o Jacuipense ficou na sexta, com 16.

O presente veio! Parabéns, Manaus! pic.twitter.com/s8Pi5UUk1f — Manaus Futebol Clube (de ) (@oficialmanausfc) October 24, 2020

Na próxima rodada, o Treze vai à Paraíba enfrentar o Botafogo-PB no estádio Almeidão, na capital João Pessoa. A partida vai acontecer no domingo (1º) ás 18h.

Veja a classificação atualizada da Série C do Brasileiro.

