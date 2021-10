Série C: Paysandu e Botafogo-PB ficam no empate sem gols Papão e Belo ficaram empatados em jogo disputado na Curuzu

Chegou ao fim a 2ª rodada da Série C. Na noite desta segunda-feira, Paysandu e Botafogo-PB ficaram no empate sem gols.

Com o placar, o Papão encerra na 3ª colocação da chave A, com 2 pontos. O Belo é o lanterna do grupo, com 1 ponto.

Calendário

Na próxima rodada, o Paysandu visita o Ituano, no interior paulista. O Botafogo encara o Criciúma, fora de casa.

Classificação do Grupo A



1º Criciúma – 4 pts

2º Ituano – 3 pts

3º Paysandu – 2 pts

4º Botafogo-PB – 1 pto

