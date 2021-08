Série C: Oeste surpreende e Botafogo-PB assume a ponta da chave A 11ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com três confrontos

A 11ª rodada da Série C teve continuidade neste domingo com três confrontos e o grupo A teve a maior novidade ao ter o Botafogo-PB na ponta da chave. Confira abaixo o resumo do dia.

Grupo A

Manaus x Volta Redonda



Na Arena da Amazônia, o Manaus não tomou conhecimento do Volta Redonda e conseguiu um bom resultado ao vencer por 1 a 0. O triunfo levou o time para a vice-liderança da chave, com 17 pontos. O Voltaço é o 4 colocado, que também tem 17 pontos.

Botafogo-PB x Paysandu



No Almeidão, o Botafogo-PB levou a melhor contra o Paysandu por 2 a 1, com gols de Welton e Tsunami . O placar deixou o Belo na ponta, com 18 pontos. O Papão é o 6º, com 16 pontos.

Grupo B

Oeste x Figueirense



Na Arena Barueri, o Oeste surpreendeu e venceu o Figueirense por 2 a 1. O placar manteve o Rubrão na lanterna da chave B, com 6 pontos. O Figueira é o 7º, com 13 pontos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também