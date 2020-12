Série C: No Arruda, Vila Nova surpreende e conquista vitória sobre o Santa Cruz Resultado coloca o time goiano no G-2 do Grupo C; equipe pernambucana segue sem vencer na chave

Em partida realizada na tarde deste sábado (19), pela 2ª rodada do Grupo C, da segunda fase do Campeonato Brasileiro da Série C, Santa Cruz e Vila Nova se enfrentaram no estádio do Arruda, em Pernambuco.

E MAIS:

Saindo na frente com Henan, logo na etapa inicial, aos 24 minutos, o Tigre mostrou que não estava disposto a dar chances para o rival. Já na etapa complementar, aos 33, Rafhael Lucas tratou de aumentar a vantagem para 2 a 0, dando tempo para Victor Rangel, aos 35 minutos, de cabeça, descontar, porém não conseguindo arrancar um empate decretando assim a vitória dos visitantes por 2 a 1.

Com o resultado, o Vila chegou aos 3 pontos pulando para a 2ª colocação. Já o Tricolor, com o revés, acabou caindo para a lanterna da chave com apenas um ponto conquistado até então.

Confira abaixo os jogos que irão completar a rodada:

GRUPO A

Segunda-feira (21):

​Ituano x Brusque

GRUPO B

​

Domingo (20):

​Remo x Paysandu

Ypiranga-RS x Londrina

E MAIS:

Veja também