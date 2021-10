Série C: Ituano vence e se aproxima do acesso; Botafogo-PB bate Criciúma Rodada da Fase de Grupos foi agitada neste fim de semana e com direito a muita bola na rede

A 4ª rodada da chave A foi disputada neste sábado e o Ituano deu um grande passo rumo ao acesso. Quem também se deu bem foi o Botafogo-PB, que venceu o Criciúma. Veja o resumo:

Paysandu x Ituano



Na Curuzu, o Ituano não se intimidou com a torcida do Papão e massacrou o adversário por 4 a 1. O placar foi construído com os gols de Léo Duarte, Tiago Marques e João Victor, duas vezes. O Papão anotou o seu gol através de Thiago Santos.

Menção negativa a torcida do Paysandu, que invadiu o gramado e paralisou o confronto por 30 minutos.

Classificação



Com o placar obtido fora de casa, o Ituano chegou aos 9 pontos. O Papão é o lanterna, com 2 pontos.

Botafogo-PB x Criciúma



No Almeidão, o Botafogo-PB não tomou conhecimento do Criciúma e, logo nos minutos iniciais, o Belo anotou o seu gol através de Welton. O placar deixou o Bota empatado com o Tigre na chave, com 5 pontos.

