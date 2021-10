Série C: Ituano vence e assume a liderança do grupo; Criciúma e Botafogo-PB empatam Com os resultados deste sábado, o Ituano assumiu a liderança do seu grupo na Série C

Neste sábado (16 de outubro), aconteceu a 3ª rodada do grupo C do Campeonato Brasileiro da Série C. O Ituano venceu em casa o Paysandu por 3 a 1 e assumiu a liderança da chave com 6 pontos ganhos. Na outra partida, Criciúma e Botafogo-PB empataram em 0 a 0, em jogo realizado em Santa Catarina.

ITUANO 3 x 1 PAYSANDU

Mas a vitória do clube paulista não foi fácil como o placar parece mostrar. Logo no início do primeiro tempo, mais precisamente aos 6 minutos, Marlon, de pênalti, abriu o placar para o Papão. A vantagem dos paraenses durou pouco. Aos 11 minutos, Matheus Mancini empatou para a partida. A virada do Ituano veio aos 34, com Gerson Magrão. O gol que sacramentou a vitória do Ituano só veio no fim da etapa complementar, aos 50 minutos, gol de João Victor.

CRICIÚMA 0 x 0 BOTAFOGO-PB

Os 3.794 torcedores que foram ao Heriberto Hülse apoiar o Criciúma viram o Tigre “suar sangue” para segurar o Botafogo-PB que, mesmo jogando com dois jogadores a mais (Dudu Vieira e Léo Costa foram expulsos e deixaram o time amarelo e preto com 9 atletas em campo), não conseguiu tirar o zero do placar.

Grupo C

1º Ituano 6 pts.

2º Criciúma 5 pts.

3º Botafogo-PB 2 pts.

4º Paysandu 2 pts.

