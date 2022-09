Série C: Figueirense vence o Paysandu e dorme na liderança da chave

Parceria Lance & IstoÉ 03/09/2022 - 19:23 Compartilhe







Em partida isolada neste sábado, pela 3ª rodada da segunda fase da Série C do Brasileirão, Figueirense e Paysandu miravam unicamente a vitória antes da bola rolar pelo Grupo C, no estádio Orlando Scarpelli. E quem se deu melhor foram os catarinenses.

Mesmo jogando longe de seus domínios, o Papão até iniciou melhor o confronto, conseguindo abrir a contagem aos 23 minutos, com Wilson mandando para o fundo das redes. Entretanto, os mandantes não se deixaram abater pelo tento rival e, aos 28, igualou com Léo Arthur, fechando a etapa inicial em 1 a 1.

Já na etapa complementar, o Figueira não quis saber de sofrer pressão por parte do adversário, adotando uma postura mais ofensiva. Com isso, também aos 23, voltou a marcar, desta vez com Gustavo Henrique, conseguindo segurar o resultado até o apito final do árbitro, com direito a festa da torcida local nas arquibancadas.

Com o resultado, o Figueirense, agora com 6 pontos, assumiu a liderança da chave mesma por conta do saldo de gols. Já o Paysandu, por conta do novo tropeço, acabou estacionando na última posição sem nenhum ponto somado, vendo o sonho de um possível acesso ficar mais longe.

Sequência da rodada



Mais três jogos serão disputados neste domingo (4). Confira abaixo:

Grupo B

Aparecidense x Botafogo-SP – 15h (de Brasília)

Volta Redonda x Mirassol – 19h (de Brasília)

Grupo C

Vitória x ABC – 17h (de Brasília)

