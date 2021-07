Série C: Ferroviário e Figueirense levam a melhor na rodada de domingo

O domingo da Série C foi agitado e decisivo. A 7ª rodada teve continuidade com mais três partidas e resultados importantes foram obtidos dentro das quatro linhas. Confira abaixo:

Grupo A

Manaus x Tombense



No Domingão, a Tombense abriu o marcador com Rubens, em cobrança de pênalti. O Manaus conseguiu a igualdade através de Deysinho. Com a igualdade, os dois times estão com 10 pontos, com o Manaus em 5º e a Tombense em 6º.

Paysandu x Ferroviário



Na Curuzu, o Ferroviário deu um grande sinal de força ao bater o Paysandu por 2 a 0. Os gols saíram através de Denilson (contra) e Gabriel Silva. Agora, o Ferrão é o 3º, com 11. O Papão é o vice-líder, também com 11 pontos.

Grupo B

Figueirense x São José-RS



No Orlando Scarpelli, o Figueirense conseguiu um bom resultado através de Andrew e Diego Tavares. O placar deixou o time na 6ª colocação, com 9 pontos. O Zequinha é o penúltimo, com 5 pontos.

