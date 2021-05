Série C: estreantes Floresta e Novorizontino vencem na primeira rodada

Disputando a Série C do Campeonato Brasileiro pela primeira vez nas respectivas histórias, Floresta-CE e Novorizontino-SP estrearam com vitória na edição 2021 da competição. Os cearenses derrotaram a Jacuipense-BA por 2 a 0 no estádio Horácio Domingos de Souza, o Domingão, em Horizonte (CE). Já os paulistas superaram o Figueirense por 1 a 0 no estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP).

O meia Flávio Torres, aos 28, e o atacante Deysinho, aos 47 minutos, ambos no primeiro tempo, asseguraram a vitória do Lobo da Vila Manoel Sátiro. Eles fizeram parte da campanha do vice-campeonato da Série D de 2020, transmitido pela TV Brasil, que culminou no inédito acesso à terceira divisão. A vitória deixou o Floresta na liderança temporária do Grupo A, com três pontos. Os baianos, por sua vez, permanecem zerados.

Os outros jogos da chave terminaram empatados. No estádio Antônio Guimarães de Almeida, em Tombos (MG), Tombense-MG e Paysandu-PA ficaram no 1 a 1. O lateral Israel, contra, deixou os mineiros à frente aos seis minutos. Os anfitriões tiveram o meia Jhemerson expulso aos 31 minutos da primeira etapa e seguraram a vantagem no marcador até os acréscimos do segundo tempo, quando o volante Bruno Paulista igualou.

Ambos os times somaram um ponto, assim como Botafogo-PB e Ferroviário-CE, que não saíram do zero no estádio José Américo de Almeida Filho, o Almeidão, em João Pessoa.

Grêmio Novorizontino derrota Figueirense e estreia com vitória na Série C do Campeonato Brasileiro ⚫️ EM FRENTE, TIGRE VALENTE!

No Grupo B, o lateral Felipe Rodrigues, de cabeça, aos 12 minutos do primeiro tempo, decretou a vitória do Novorizontino sobre o Figueirense. Com três pontos, o Tigre paulista divide a ponta provisória da chave com o Tigre catarinense, já que o Criciúma-SC também estreou ganhando: 1 a 0 para cima do Ituano-SP no Heriberto Hülse, em Criciúma (SC), com gol do meia Dudu Figueiredo, aos 26 minutos da etapa final.

Vale lembrar que o Novorizontino que disputa a Série C é o Grêmio Novorizontino, fundado em 2010. Apesar da semelhança em nome, cores (amarela e preta), escudo e mascote, o clube não é o Grêmio Esportivo Novorizontino, campeão da terceira divisão em 1994 e vice do Campeonato Paulista em 1990, que teve a falência decretada em 1999.

