Série C: confira o resumo dos jogos deste sábado Brasil se complica na classificação, e São José atropela o Floresta para entrar de vez na briga pelo G8

Com a bola rolando no Campeonato Brasileiro da Série C, quatro jogos foram disputados neste sábado, todos válidos pela 10ª rodada. Entre os destaques ficam as vitórias do Ypiranga, que afundou o rival Brasil de Pelotas na lanterna, além da goleada do São José sobre o Floresta, da virada do Manaus diante do Campinense e do novo tropeço do Vitória na competição.





Confira abaixo o resumo:

Brasil de Pelotas 0x2 Ypiranga-RS

Medindo forças no estádio Bento Freitas, somente a vitória interessava a Brasil de Pelotas e Ypiranga antes da bola rolar. Mas quem levou a melhor foi o time de Erechim. Abrindo a contagem com Vitinho, ainda na etapa inicial, Gustavo Nogy deu números finais no segundo tempo, fechando a conta em 2 a 0.

Com o resultado, o Canarinho chegou aos 16 pontos, pulando para a 8ª colocação, enquanto Xavante, por conta do revés, acabou estacionando na lanterna com apenas 6 pontos.

São José-RS 4×0 Floresta

Jogando em casa diante do Floresta, a equipe do São José mirava os líderes da competição em caso de triunfo no Estádio Passo d’Areia. E se deu bem. Abrindo 2 a 0 ainda na etapa inicial com gols de Marco Antônio e Crystopher, o Zequinha fechou a conta na etapa final com Silas e Matheus Monteiro fazendo 4 a 0 sobre o rival.

Com o resultado, a equipe gaúcha saltou para a 6ª colocação, agora com 16 pontos, enquanto o time de Fortaleza, por conta do tropeço, acabou ficando na 14ª posição com seus 10 pontos.

Campinense 1×2 Manaus

Em situações opostas na competição, Campinense e Manaus mediram forças na tarde deste sábado, no estádio Amigão, em Campina Grande. E quem se deu melhor foram os visitantes. Apesar dos donos da casa saírem na frente com Olávio, Claudinho e Alvinho viraram o marcador fechando a conta em 2 a 1.

Com o resultado, a equipe amazonense chegou aos 16 pontos, ficando na 9ª colocação, enquanto a Raposa, por conta do revés, acabou caindo para o Z4, na 17ª posição, com seus 9 pontos.

Atlético-CE 1×1 Vitória

No estádio Presidente Vargas, em Fortaleza, o Atlético recebeu o Vitória disposto a deixar o Z4 da competição. Com o Leão saindo na frente marcando com Rafinha, Caio Acaraú tratou de empatar ainda na etapa inicial, em uma partida marcada por uma ‘chuva’ de cartões amarelos e vermelhos.

Sendo assim, o time mandante chegou aos 11 pontos, pulando para a 11ª posição, enquanto o time visitante, por conta do tropeço, manteve-se na zona de rebaixamento, na 18ª colocação, agora com 9 pontos somados.

Sequência da rodada:

12/06:

Altos x Ferroviário

ABC x Mirassol

Figueirense x Confiança

Paysandu x Botafogo-PB

13/06:

Botafogo-SP x Aparecidense

Volta Redonda x Remo

