Série C: Brusque vence o São Bento e mantém 100% de aproveitamento Time de Santa Catarina conseguiu o gol da vitória através de Everton Alemão

Foi dado o pontapé na 2ª rodada da Série C e o Brusque manteve o 100% de aproveitamento. No estádio Walter Ribeiro, o time de Santa Catarina bateu o São Bento por 1 a 0.

E MAIS:

O jogo



O único gol do confronto saiu na etapa inicial. Após escanteio, Everton Alemão pegou firme para vencer o goleiro e estufar as redes do goleiro paulista, 1 a 0.

Na etapa final o Brusque manteve o ritmo e não dava chances ao São Bento. O placar só não foi maior por causa de Lucas Macanhan, que salvou o time de Sorocaba.

Calendário



Na próxima rodada, o Brusque visita o São José-RS. Enquanto isso, o São Bento tenta somar o seu primeiro ponto diante do Criciúma, fora de casa.

E MAIS:

Veja também