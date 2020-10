Série C: Brusque encara Criciúma e pode ampliar vantagem na liderança

Brusque e Criciúma enfrentam-se nesta segunda-feira (5) no fechamento da nona rodada da Série C do Campeonato Brasileiro. O confronto entre os catarinenses será no estádio Augusto Bauer, na cidade de Brusque, às 20h. Na liderança do Grupo B, o quadricolor, com 19 pontos, busca aumentar a vantagem sobre o vice-líder Ypiranga, que tem 17 pontos. Já o Tigre precisa vencer para entrar no G4.

O Bruscão conta com a melhor defesa do campeonato, com apenas cinco gols sofridos. Além desse aspecto positivo, a única derrota da equipe foi na terceira rodada, jogando fora de casa, quando perdeu para o São José por 1 a 0 no Estádio Francisco Novelletto, em Porto Alegre. Nas outras partidas, venceu seis e empatou uma.

Dentro de casa, no Augusto Bauer, o Brusque permanece com 100% de aproveitamento. Nos quatro jogos disputados como mandante, foram quatro vitórias.

Do outro lado, o Criciúma ainda não conseguiu vencer sequer uma partida como visitante – em quatro jogos fora de casa, empatou dois e perdeu dois. A equipe comandada pelo técnico Roberto Cavalo vem de derrota na Série C – no último confronto perdeu para o Tombense por 1 a 0, no Estádio Almeidão, no município de Tombos, em Minas Gerais.

Jacuipense x Vila Nova

Pelo grupo A, o Jacuipense receber hoje o Vila Nova, no estádio de Pituaçu, em Salvador, às 20h. Na sétima posição, os baianos precisam vencer para se afastar da zona de rebaixamento.

Com 10 pontos conquistados, a diferença para o vice-lanterna Treze é de apenas três pontos. Já o Vila Nova é o quarto colocado, com 13 pontos somados na tabela de classificação. A vitória é fundamental para os goianos se manterem na cola do líder Santa Cruz, que tem 18.

Veja também