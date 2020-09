Série C: Brusque e Ypiranga-RS vencem no domingo Quatro jogos agitaram a 5ª rodada da competição nacional neste domingo

Quatro jogos deram continuidade na 5ª rodada da Série C. Confira abaixo um resumo dos confrontos deste domingo.

Ypiranga x Tombense



No Colosso da Lagoa, o Ypiranga venceu a Tombense por 2 a 0 com gols de Fernandinho e Douglas. Com isso, o time gaúcho ficou na quarta colocação, com 8 pontos. A Tombense é a oitava colocada, com 3 pontos.

Criciúma x Volta Redonda



No Heriberto Hulse, o Criciúma não fez o dever de casa diante do Volta Redonda e ficou no empate por 1 a ‘1. O resultado deixou o Tigre com 8 pontos e na terceira colocação da chave B. O Voltaço está na vice-liderança, com 11 pontos.

Boa Esporte x Brusque



Em Varginha o Brusque fez mais uma vítima. Desta vez, o Boa Esporte não foi páreo e acabou superado por 1 a 0. O resultado colocou o time catarinense na liderança da chave B, com 12 pontos. O Boa é o penúltimo colocado, com 2 pontos.

Ferroviário x Manaus



O Ferroviário abriu o placar através de Wellington Rato. Na etapa final, o Manaus teve um pênalti a seu favor e Paulinho não desperdiçou. Agora, o Ferrão é o líder do grupo A, com 10 pontos. O Manaus é o quinto, com 6 pontos.

