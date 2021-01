Série C: Brusque bate Vila Nova em Goiânia e chega ao topo do Grupo C

O Vila Nova pressionou, pressionou, pressionou, mas não conseguiu fazer gols em casa, no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga (OBA), em Goiânia. O vencedor da noite deste sábado (2) foi o Brusque que se defendeu bem e marcou três, na vitória por 3 a 0, pela quarta rodada da segunda fase da Série C do Campeonato Brasileiro. Resultado bom para os os catarinenses assumiram a liderança do Grupo C, com seis pontos conquistados. Já os goianos, com quatro pontos na tabela de classificação, amargam a lanterna do grupo.

Na etapa inicial, o primeiro lance de perigo foi na cobrança de escanteio executada por Alex Mineiro aos 6 minutos. O jogador bateu fechadinho assustando o adversário. Quase gol olímpico. Quatro minutos depois, aos 11, na entrada da grande área, Henan bateu forte e exigiu defesa do goleiro Ruan Carneiro. Na sequência, os goianos continuaram dominando o jogo. Aos 23, Alex Mineiro bateu, de primeira, e, em seguida, no meio do caminho Henan desviou e a bola acabou subindo demais e foi para fora.

Mas, como no futebol nem sempre quem está melhor marca, o Brusque abriu o placar aos 40. Thiago Alagoano bateu cruzado e colocou o time catarinense na frente. Nos acréscimos, o Vila quase empatou em cobrança de falta de Celsinho que bateu na trave esquerda de Ruan Carneiro.

A segunda etapa começou como ocorreu em todo o primeiro tempo, com o Vila Nova pressionando. Aos 12, o árbitro Diego Pombo Lopes (BA) marcou pênalti no toque de mão do volante Rodolfo, do Brusque. Entretanto, Henan não foi feliz e teve o seu pênalti defendido por Ruan Carneiro. O ditado “quem não faz leva” foi bem aplicado em Goiânia. Aos 20, em contra-ataque, Thiago Alagoano acertou um belo chute no ângulo do goleiro Fabrício. Cinco minutos depois, o Quadricolor quase ampliou. Jefferson Renan, cara a cara com o goleiro Fabrício, bateu por cima da baliza. Entretanto, nos acréscimos, aos 46, o Bruscão não perdoou e fez o terceiro em cobrança de Marco Antônio. Final de jogo: Vila Nova 0 x 3 Brusque.

O próximo compromisso do Vila Nova-GO vai acontecer no próximo sábado (9). O confronto será realizado no estádio OBA, em Goiânia (GO), às 17h (horário de Brasilia). Já o Busque-SC vai receber o Ituano-SP em casa, no estádio Augusto Bauer, no município de Brusque. O duelo vai acontecer às 20h.

Próximos jogos

A segunda fase da terceira divisão do Campeonato Brasileiro continua neste domingo(3). Às 18h o Santa Cruz-PE vai receber o Ituano-SP no estádio do Arruda, no Recife.. Em seguida, às 20h, Ypiranga-RS e Remo-PA. jogam no Colosso da Lagoa, em Erechim (RS).

Na segunda-feira (4), fechando a rodada, o Londrina recebe o Paysandu, no Estádio do Café, às 20h.

