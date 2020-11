Série C: briga pelo G4 embola as duas chaves da competição

Pela 16ª rodada do Brasileirão da Série C, muitos gols saíram nos confronto deste sábado (21). Tombense e Ituano, jogando em casa, levaram a melhor no Grupo B, fazendo com que os mineiros conseguissem chegar ao G4. Já no Grupo A, o Vila Nova bateu o lanterna Imperatriz, enquanto o Santa Cruz, jogando em casa, acabou sendo surpreendido pelo Manaus que, por sua vez, encostou nos líderes da chave.

Grupo A

Imperatriz x Vila Nova

No Frei Epifânio, o Vila Nova surpreendeu o Imperatriz e derrotou os donos da casa por 3 a 1. Após sair perdendo com gol de Cebolinha para os maranhenses, Dudu, ainda no primeiro tempo, além de Henan e Ramon Baiano, já no segundo deram números finais ao jogo. Com o resultado, a equipe goiana chegou foi para a vice-liderança do Grupo A, com 27 pontos, enquanto o Cavalo de Aço seguiu na lanterna com apenas 1.

Santa Cruz x Manaus

Com uma campanha tranquila em sua chave, o Santa Cruz acabou sendo surpreendido em pleno Arruda. Saindo na frente com dois de Hamilton, o Manaus acabou sofrendo um tento nos minutos finais marcado por Chiquinho, fechando o marcador em 2 a 1. Sendo assim, a equipe do Amazonas chegou aos 23 pontos, pulando para a 4ª colocação, enquanto o time pernambucano, mesmo com o revés, manteve-se na liderança com seus 36 pontos.

Grupo B

Ituano x Boa Esporte

Na luta para manter-se no G4, o Ituano conseguiu levar a melhor sobre o Boa Esporte, no Novelli Júnior, batendo o rival por 4 a 3. Após o Galo abrir dois de frente com Guilherme e Fillipe Souto, sofreu a virada com Dieguinho, Diego Ceará e Jefferson, porém conseguindo recuperar-se com Luiz Paulo e Paulinho Dias, conquistando mais um feito na competição. Com o resultado, o time do interior paulista chegou aos 26 pontos, pulando para a vice-liderança do Grupo B, enquanto os mineiros, com o revés, estacionaram na 9ª posição com seus 14 pontos.

Tombense x Brusque

Jogando em casa, o Tombense sabia da necessidade de uma vitória para seguir sonhando com a classificação. E ela veio. Com gols apenas na segunda etapa, Keké e Ibson colocaram o time comandado por Julinho Camargo na 3ª colocação, somando agora 26 pontos, enquanto os catarinenses não conseguiram abrir vantagem na liderança, mantendo-se com seus 28 pontos.

