Série B vai ter três jogos neste sábado e quatro times na briga pelo acesso

A luta pelo acesso da Série B do Campeonato Brasileiro está ficando cada vez mais acirrada. Três jogos serão realizados neste sábado, e todos têm participação direta com times que disputam o G-4. O destaque fica por conta do Juventude, que recebe o Londrina em uma tentativa de terminar a 33ª rodada entre os quatro primeiros colocados.

O Juventude tem 55 pontos e é um dos principais candidatos ao acesso, sob a batuta do experiente meia Nenê. O time gaúcho não perde há cinco jogos e duela contra o Londrina, bastante ameaçado de rebaixamento.

O time paranaense tem 25 pontos, na penúltima posição e pode ser considerado virtualmente rebaixado em caso de derrota. A Ponte Preta, a primeira equipe fora da zona de rebaixamento, tem 34.

Quem também tenta retornar ao G-4 é o Novorizontino, que faz um duelo paulista contra o Botafogo-SP. O time da casa não vive o seu melhor momento e já soma três tropeços consecutivos. Mesmo assim, soma 53 pontos, e está muito próximo da zona de acesso.

O Botafogo, por outro lado, cumpre tabela. O time de Ribeirão Preto já não tem mais chances de acesso e corre risco mínimo de rebaixamento. Na última rodada, perdeu para o Vila Nova por 3 a 1.

Por fim, um duelo direto pelo G-4. CRB e Criciúma se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). O time alagoano, que vem de um empate sem gols com o Ituano, tem 49 pontos e tenta uma última arrancada rumo ao acesso, diferente do seu rival, que tenta frear o momento negativo.

O Criciúma está em um momento de altos e baixos no torneio e vem de derrota para a Chapecoense, no Heriberto Hülse, por 2 a 1. Com 51 pontos, precisa da vitória para continuar sonhando com o acesso no final da temporada.

A 33.ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro continua no domingo com mais dois jogos. O Avaí enfrenta o Ceará para fugir da zona de rebaixamento, mesmo objetivo da Chapecoense, que visita o Sport, um dos integrantes do G-4.

Confira os jogos da 33ª rodada:

Sábado

17h

CRB x Criciúma

18h

Juventude x Londrina

Domingo

18h

Avaí x Ceará





18h30

Sport x Chapecoense

Segunda-feira

20h

Ponte Preta x Ituano

