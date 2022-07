Série B: Tombense desencanta na etapa final e bate Sampaio Corrêa

O Tombense segue invicto como mandante e o Sampaio Corrêa continua sem vencer como visitante na Série B do Campeonato Brasileiro. Nesta sexta-feira (29), o Carcará derrotou a Bolívia Querida por 3 a 0 no Estádio Soares de Azevedo, em Muriaé (MG), pela 21ª rodada da competição.







Os mineiros assumiram provisoriamente o quinto lugar, com 32 pontos, a cinco do Bahia, quarto colocado e último time na zona de classificação à Série A de 2023. A equipe pode ser ultrapassada caso o Londrina ganhe na rodada. Os maranhenses estão em oitavo lugar, com 28 pontos, à frente do CRB (que tem a mesma pontuação) por terem mais vitórias, mas podem cair na tabela se Criciúma e Novorizontino vencerem os respectivos compromissos.

A rede balançou apenas no segundo tempo. Aos dois minutos, o lateral Diego Ferreira cruzou pela direita e o volante Rodrigo apareceu na área para abrir o placar. O Tombense ampliou aos 11, novamente em uma jogada que começou pela direita, com Diego Ferreira. O camisa 2 colocou na área e o atacante Jean Lucas fez o segundo dos anfitriões. Nos acréscimos, o atacante Ciel marcou o terceiro do Carcará, aproveitando o cruzamento do lateral David, outra vez pela direita.

Na próxima rodada, o Sampaio Corrêa vai a Brusque (SC) enfrentar o time da casa no Estádio Augusto Bauer, às 19h (horário de Brasília) da quinta-feira (4). O Tombense volta a campo somente no outro sábado (6), no mesmo horário, para encarar o Cruzeiro no Mineirão, em Belo Horizonte.