Série B tem três jogos no sábado e com destaque pela briga por vagas no G-4

A oitava rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência neste sábado, com mais três jogos. Os principais destaques ficam por conta de Operário, Athletico-PR, Novorizontino e Vila Nova, que brigam por vaga no grupo de acesso, mais conhecido como G-4.

O primeiro jogo começa às 16h, com um duelo de opostos. No Estádio Couto Pereira, em Curitiba (PR), o Operário, que manda os jogos na capital enquanto seu estádio prepara o novo gramado, tenta chegar ao G4 diante o Botafogo-SP, com cinco pontos, em 18º, que quer sair da zona de rebaixamento. O time de Ponta Grossa (PR) tem 10 pontos, em posição intermediária, em 11º.

Pouco mais tarde, às 18h30, Vila Nova e Athletico-PR se enfrentam no Estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, o OBA, em um duelo direto no meio da tabela e de olho nas primeiras posições. Enquanto os goianos, com 13 pontos, em 3º, tentam encostar na liderança, os paranaenses, com 10, em 10º, miram a recuperação para retornar à zona classificatória.

O último duelo acontecerá a partir das 20h30, quando o apertado Athletic-MG, com 6 pontos, em 15º, tenta fugir do fantasma do rebaixamento diante do regular Novorizontino, com 10, em 14º. As equipes se enfrentam no estádio Independência, em Belo Horizonte (MG).

A rodada segue no domingo, com mais três jogos. Às 16h, Atlético-GO e Remo se enfrentam no Estádio Antônio Accioly, simultaneamente a CRB e Criciúma, no Rei Pelé. Mais tarde, às 18h30, o Paysandu recebe o Goiás, no Mangueirão.

Na segunda-feira, a partir das 19h, Volta Redonda e Amazonas se enfrentam no estádio Raulino de Oliveira, e Coritiba e América-MG fecham a rodada às 21h35, no Couto Pereira.

Confira os jogos da 8ª rodada da Série B:

QUINTA-FEIRA

Ferroviária 1 x 1 Avaí

SÁBADO

16h

Operário x Botafogo-SP

18h30

Vila Nova x Athletico-PR

20h30

Athletic-MG x Novorizontino

DOMINGO

16h

Atlético-GO x Remo

CRB x Criciúma

18h30

Paysandu x Goiás

SEGUNDA-FEIRA

19h

Volta Redonda x Amazonas

21h35

Coritiba x América-MG