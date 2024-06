Série B tem três jogos e o confronto dos desesperados entre Guarani e Ituano

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 18/06/2024 - 8:04 Para compartilhar:

Com direito a um confronto paulista, a 11ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro terá sequência nesta terça-feira com três jogos. Guarani e Ituano se enfrentam por reação contra o rebaixamento, assim como Paysandu e CRB.

Guarani e Ituano se enfrentam às 19h no estádio Brinco de Ouro, em Campinas (SP). Os campineiros não vencem há seis jogos, sendo cinco derrotas, três delas seguidas, e um empate. Com apenas quatro pontos, aparece na lanterna (20º). Marcelo Cordeiro ainda será o técnico interino, mas a diretoria já confirmou que Pintado, ex-Portuguesa, assumirá o cargo na quarta-feira.

O adversário de Itu (SP) está logo acima na tabela, em 19º com seis pontos, e também vem de três derrotas seguidas, além de ter perdido todos os quatro jogos como visitante. O técnico Alberto Valentim, apoiado até então, passa a correr riscos. Coincidência entre os dois times é que ambos são os que mais perderam na Série B: oito vezes.

Mais tarde, às 21h30, Paysandu e CRB duelam no estádio da Curuzu, em Belém (PA). Os paraenses somam 11 pontos, em 15º, enquanto os alagoanos têm oito, em 18º. O Paysandu chega mais motivado, pois conquistou sua segunda vitória ao fazer 5 a 3 no Ituano fora de casa. Após conquistar a Copa Verde, o time paraense passou a focar a Série B.

O CRB perdeu n última rodada para o América-MG, por 2 a 1, e deve melhorar após priorizar a Copa do Nordeste, onde sagrou-se vice-campeão, perdendo o título para o Fortaleza apenas nos pênaltis.

O Novorizontino enfrenta o Amazonas no Estádio Jorge Ismael de Biasi, em Novo Horizonte (SP). O time paulista vem de derrota para a Ponte Preta, por 1 a 0, fora de casa, e busca a reabilitação. Com 14 pontos, está na zona intermediária da tabela. O Amazonas perdeu para a Chapecoense, também por 1 a 0, em casa, e segue com 11 pontos, querendo se manter fora da zona de rebaixamento.

Confira os jogos da 11ª rodada:

TERÇA-FEIRA

19h

Guarani x Ituano

21h

Novorizontino x Amazonas

21h30

Paysandu x CRB

QUARTA-FEIRA

19h

Santos x Goiás

21h

Botafogo x Ponte Preta

21h30

Coritiba x América-MG

Brusque x Avaí

QUINTA-FEIRA

19h

Vila Nova x Mirassol

21h30

Ceará x Sport