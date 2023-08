Série B tem rodada com grandes jogos em Salvador e em Campinas

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 13/08/2023 - 6:30 Compartilhe

Dentre os três jogos marcados para este domingo pela 23ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, dois deles vão colocar frente a frente times que brigam pelo acesso à elite nacional em 2024. Em Salvador, o Vitória recebe o Ceará, num grande clássico nordestino, enquanto em Campinas, o Guarani enfrenta o Juventude, ambos lutando por vaga dentro do G-4.

O Guarani chega motivado por sete jogos sem derrota, mas com dois empates seguidos nas últimas rodadas e, por isso, precisa da reabilitação para seguir na cola do G-4. Atualmente tem 37 pontos. O rival está logo atrás, com 36, mas perdeu na rodada passada para o Vila Nova, por 2 a 0. O jogo começa às 15h45 no Brinco de Ouro.

Outro time que tentará voltar a vencer para seguir entre os primeiros colocados é o Vitória. Atualmente, com 41 pontos, o time baiano foi derrotado por 2 a 0 pelo Londrina na rodada passada e busca a reabilitação em um clássico nordestino diante do Ceará, no estádio Barradão, às 18h. O visitante tem 33 pontos e defende uma série de três jogos sem derrota.

Logo às 11h, Chapecoense e Atlético-GO se encontram na Arena Condá, em Chapecó (SC). O time goiano que vem de vitória em cima do Tombense, por 3 a 2, soma 31 pontos e tenta se aproximar do G-4. Já os donos da casa estão na zona de rebaixamento, com apenas 19 pontos e não vence há três jogos.

A rodada será encerrada com mais uma partida na noite de segunda-feira. Às 20h, ABC e Ituano se encontram no estádio Frasqueirão, em Natal (RN). O time paulista tenta voltar a vencer para abrir distância da zona de rebaixamento, enquanto os donos da casa são lanternas.

Confira os jogos da 23ª rodada da Série B:

Domingo

11h

Chapecoense x Atlético-GO

15h45

Guarani x Juventude

18h

Vitória x Ceará

Segunda-feira

20h

ABC x Ituano

