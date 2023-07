Série B tem reedições das finais da Série A2 do Paulista e da Copa do Nordeste

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 02/07/2023 - 6:00 Compartilhe

A 15ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro tem sequência neste domingo, com apenas três jogos, mas com muita importância. Na Ilha do Retiro, no Recife, Sport e Ceará reeditam a final da Copa do Nordeste vencida pelos cearenses nos pênaltis. Já em Campinas, a Ponte Preta recebe o Novorizontino, reeditando a decisão do título da Série A2 do Campeonato Paulista, vencido pela Ponte Preta, também nos pênaltis. Curiosamente, os palcos das partidas serão os mesmos das finais.

Na Copa do Nordeste, o Ceará venceu o primeiro jogo no Castelão por 2 a 1, mas perdeu na Ilha do Retiro por 1 a 0. Nos pênaltis, os cearenses ficaram com a taça vencendo por 4 a 2. Na Série B, os times estão em situações opostas. Enquanto o Sport é o quarto colocado – com um jogo a menos – com 28 pontos e pode virar líder, o Ceará é o nono colocado, com modestos 21 pontos. Campeão, o técnico Eduardo Barroca foi demitido, dando lugar a Guto Ferreira, que já deve estrear em Recife (PE). O reencontro está marcado para as 18h, na Ilha do Retiro, na capital pernambucana.

Depois de garantirem o retorno para a elite do Paulistão, Ponte Preta e Novorizontino disputaram o título da Série A2 do Campeonato Paulista. Após empatar por 1 a 1, em Novo Horizonte, a dupla não saiu do zero em Campinas. Na marca da cal, a Ponte Preta levou a melhor pelo placar de 3 a 2.

Na Série B, a situação dos times é bem diferente. Enquanto o Novorizontino é o vice-líder com 29 pontos, a Ponte Preta figura na parte debaixo da tabela, em 15º lugar, com 15 pontos. Os times voltam a se ver às 20h30, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas.

Fechando a rodada do fim de semana, o Juventude recebe o Vitória, no Estádio Alfredo Jaconi, às 15h30, em Caxias do Sul (RS). O time gaúcho, rebaixado da elite ano passado, ocupa a oitava colocação, com 21 pontos. Enquanto o time soteropolitano, que subiu da Série C, é o terceiro colocado, com 28 pontos ganhos.

A 15ª rodada será encerrada somente na segunda-feira, com dois duelos paulistas. Às 18h, o Mirassol recebe o Ituano, no Estádio Campos Maia, enquanto o Guarani visita o Botafogo-SP, às 20h15, em Ribeirão Preto.

Confira os jogos da 15ª rodada da Série B:

DOMINGO

15h30

Juventude x Vitória

18h

Sport x Ceará

20h30

Ponte Preta x Novorizontino

SEGUNDA-FEIRA

18h

Mirassol x Ituano





20h15

Botafogo-SP x Guarani

