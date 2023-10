Série B tem dois jogos e dois catarinenses na briga contra a degola

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 22/10/2023 - 5:00 Para compartilhar:

Após toda a polêmica envolvendo o cronograma da Chapecoense, a CBF confirmou o confronto com o Sport para este domingo, às 18h, no Recife (PE) pela 33ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro, que terá também o duelo entre Avaí e Ceará.

O jogo entre Sport e Chapecoense aconteceria na sexta-feira, mas a clube catarinense não conseguiu viajar, por causa das condições climáticas, na última quinta-feira, o que fez com a partida fosse adiada para domingo.

Este duelo é importante para os dois times. O Sport tem 56 pontos e é um forte candidato ao acesso. Não perde há sete jogos, mas empatou cinco neste período, incluindo os últimos três.

Do outro lado, a Chapecoense precisa da vitória para deixar a zona de rebaixamento, onde está no 17º lugar, com 33 pontos, um a menos do que a Ponte Preta. A equipe catarinense vem de triunfo sobre o rival Criciúma por 2 a 1.

O Avaí tem o mesmo objetivo e entra em campo frente ao Ceará na Ressacada. O time catarinense tem 35 pontos e precisa da vitória para ganhar um fôlego na luta contra o rebaixamento. Já são três jogos sem perder, sendo que no último compromisso empatou com o Londrina por 1 a 1.

O Ceará, por outro lado, apenas cumpre tabela. O alvinegro está longe do acesso e pressionado pela temporada ruim. Com 43 pontos, vem de um empate sem gols com o Sampaio Corrêa.

A rodada será finalizada na segunda-feira, às 20h, no estádio Moisés Lucarelli, com o duelo entre Ponte Preta e Ituano.

Confira os jogos da 33ª rodada:

Domingo

18h

Avaí x Ceará

18h30

Sport x Chapecoense

Segunda-feira

20h

Ponte Preta x Ituano

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias