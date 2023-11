Série B tem confrontos diretos contra o rebaixamento e Ponte Preta tenta quebrar jejum

Estadão Conteúdoi Estadão Conteúdo - https://istoe.com.br/autor/estadao-conteudo/ 04/11/2023 - 7:00 Para compartilhar:

Três partidas dão sequência, neste sábado, na disputa da 35ª rodada Da Série B do Campeonato Brasileiro. Os maiores destaques ficam para dois duelos diretos contra o rebaixamento: Ponte Preta x Avaí e Sampaio Corrêa x Tombense.

Sem vencer há nove jogos, a Ponte Preta volta a jogar no estádio Moisés Lucarelli de olho na reabilitação, quando recebe o Avaí, às 17h. O time campineiro é o primeiro fora da zona de rebaixamento com 35 pontos, já o rival vem embalado por cinco jogos sem derrota e está logo na frente na tabela com 39.

De olho nessa partida, Sampaio Corrêa e Tombense entram em campo um pouco mais tarde, às 19h30, no estádio Castelão, em São Luís (MA). Os donos da casa vêm de duas derrotas seguidas, com 36 pontos, enquanto o adversário mineiro é o primeiro time dentro do Z-4 com 34, mas vem de duas vitórias seguidas, portanto, em alta.

Em um duelo de meio de tabela, entre dois times que não tem mais riscos de rebaixamento, Botafogo-SP e Ceará se enfrentam no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, às 17h. Ambos estão empatados com 46 pontos e vêm embalados por vitórias na rodada passada.

A 35ª rodada segue com mais um jogo no domingo e dois na terça-feira. Destaque para o líder Vitória que encara o Vila Nova, em Salvador, e pode confirmar matematicamente o tão sonhado acesso.

Confira os jogos da 35ª rodada da Série B:

Sábado

17h

Ponte Preta x Avaí

Botafogo-SP x Ceará

19h30

Sampaio Corrêa x Tombense

Domingo

18h

Vitória x Vila Nova

Terça-feira

19h





CRB x Chapecoense

21h30

Criciúma x ABC

Siga a IstoÉ no Google News e receba alertas sobre as principais notícias