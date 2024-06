Série B: Sport marca nos acréscimos e empata com Botafogo-SP

Agência Brasili Agência Brasil https://istoe.com.br/autor/agencia-brasil/ 29/06/2024 - 23:20 Para compartilhar:

Com um gol nos acréscimos, o Sport arrancou um empate de 1 a 1 com o Botafogo-SP, na noite deste sábado (29) no estádio Santa Cruz, em Ribeirão Preto, em partida válida pela 13ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro que teve transmissão ao vivo da TV Brasil.

Fim de jogo em Ribeirão Preto. Zé Roberto converte pênalti e deixa tudo igual, pela 13ª rodada do Brasileiro: Botafogo/SP 1×1 Sport. #LeãoNoBrasileirão pic.twitter.com/Tol2AR3LH4 — Sport Club do Recife (@sportrecife) June 29, 2024

Graças ao ponto conquistado fora de casa, o Leão da Ilha do Retiro assumiu a 5ª colocação da classificação com 20 pontos. Já a equipe da casa permanece na 12ª posição, agora com 17 pontos.

O Botafogo-SP abriu o placar cedo, logo aos 5 minutos do primeiro tempo, quando Luciano Castán falhou na saída de bola e deu a oportunidade para o volante Carlos Manuel dominar e encobrir o goleiro Caíque França. O panorama da partida permaneceu inalterado até os 48 minutos da etapa final, quando o Sport arrancou a igualdade com um gol do atacante Zé Roberto em cobrança de pênalti.

Saulo Mineiro artilheiro

Em partida que também contou com transmissão da TV Brasil, o Ceará bateu o Ituano por 4 a 2 no Castelão. Com este resultado o Vozão alcançou a 8ª colocação da classificação com 19 pontos. Já o Galo de Itu permanece na vice-lanterna da tabela com apenas oito pontos após o revés.

Hoje ele tava inspirado! Com dois gols no primeiro e um segundo tempo, Saulo Mineiro faz o seu primeiro hat-trick na temporada. ⚽⚽⚽#CearáSC #BrasileiroB2024 #TodoMundoJogaJunto pic.twitter.com/S1jkKjq3J3 — Ceará Sporting Club (@CearaSC) June 30, 2024

O grande destaque da partida foi o atacante Saulo Mineiro, que marcou três vezes para o Ceará, que também contou com um gol de Lourenço. Já o Ituano descontou com Richard e Vinícius Paiva.