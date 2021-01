Série B: Sampaio Corrêa vence Paraná e ainda sonha com acesso

Sampaio Corrêa e Paraná se enfrentaram na noite desta sexta-feira (15) no estádio Castelão, em São Luís, pela 35ª rodada da Série B. Enquanto os donos da casa, com uma sequência de oito jogos sem vitórias, estavam em uma zona intermediária, na 12ª posição com 45 pontos, o Paraná não tinha escolha. Com 36 pontos e na 18ª colocação, dependia da vitória para deixar provisoriamente o Z-4.

O Tricolor de Curitiba bem que tentou. Criou excelentes chances aos 11 e aos 22 da etapa inicial. No segundo tempo, chegou a reclamar de um pênalti aos 13 minutos, quando o zagueiro Luis Gustavo acabou cortando uma tentativa de ataque com a barriga e o braço. Porém, o árbitro não deu nada e a vitória foi do Sampaio por 2 a 1. Os gols foram do atacante Jackson, aos 14 minutos da etapa inicial, e do meia Marcinho, aos 18 do segundo tempo.

O Paraná só balançou a rede quando já estava perdendo por 2 a 0. O gol de honra foi do atacante Bruno Lopes, aos 20 minutos da etapa final.

Com o resultado, o Sampaio voltou a vencer após oito partidas, e subiu cinco posições na tabela. Provisoriamente é o 7º com 48, quatro pontos abaixo do G-4.

Já o Paraná segue afundado no Z-4, com apenas 36 pontos e estacionado no 18º lugar. Atualmente, a distância para sair da zona de rebaixamento é de três pontos.

O próximo jogo do Sampaio Corrêa será na próxima terça-feira (19), fora de casa contra o Confiança. No mesmo dia o Paraná recebe o Cuiabá.

