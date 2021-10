Série B, PSG em campo, NBA, World Series… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira Veja horários das transmissões de eventos como Vasco x CSA, PSG x Lille, Charlotte Hornets x Miami Heat, Houston Astros x Atlanta Braves e muito mais

Nesta sexta-feira (29) a bola vai rolar na Série B do Brasileirão, com Vasco da Gama x CSA, tem futebol europeu com o PSG de Neymar, Messi e Mbappé em campo, partidas da NBA e o terceiro jogo da grande final da MLB (baseball), entre Houston Astros x Atlanta Braves.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO SÉRIE B

18h30 – Operário x Avaí

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Vasco x CSA

Onde assistir: SporTV e Premiere

CAMPEONATO FRANCÊS

​15h55 – Paris Saint Germain x Lille

Onde assistir: ESPN Brasil

BASQUETE

14h45 – Panathinaikos x Lyon-Villeurbanne

Onde assistir: Bandsports

20h45 – Charlotte Hornets x Miami Heat

Onde assistir: ESPN 2

23h05 – Dallas Mavericks x Denver Nuggets

Onde assistir: ESPN 2

BASEBALL (MLB)

​20h30 – Houston Astros x Atlanta Braves (World Series)

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO INGLÊS (2ª DIVISÃO)

​15h40 – Queens Park Rangers x Nottingham Forest

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO ALEMÃO

15h30 – Hoffenheim x Hertha Berlim

Onde assistir: OneFootball

GINÁSTICA RÍTMICA

​4h45 – Mundial no Japão

Onde assistir: SporTV 2

SKATE

13h55 – SLS: Mundial de Skate Street (semifinal feminina)

Onde assistir: SporTV 2

17h20 – SLS: Mundial de Skate Street (semifinal masculina)

Onde assistir: SporTV 2







VÔLEI

18h15 – Minas x Valinhos (Superliga Feminina)

Onde assistir: SporTV 2

20h30 – Sesi-Bauru x Flamengo/Sesc-RJ (Superliga Feminina)

Onde assistir: SporTV 2

BOXE

​22h – Rodolfo Orozco x Kenin Betancourt

Onde assistir: Fox Sports

TÊNIS

9h – ATP 500: Viena (Quartas-de-Final)

Onde assistir: ESPN

