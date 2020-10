Série B: Ponte Preta vence Náutico no Recife

No estádio dos Aflitos, Náutico e Ponte Preta duelaram pela 16ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro. Quem levou a melhor foi o visitante, que venceu por 2 a 0 e consolida-se no G-4, em segundo lugar, com 27 pontos. Já o Timbu, em 15º lugar com 15 pontos, vê a zona do rebaixamento se aproximar.

Levanta a mão aê quem tá em segundo no Brasileiro da Série B! #MacacaNoG4 #JogamosJuntos #FechadosComOElenco pic.twitter.com/jVLaiUf2Tz — A. A. Ponte Preta (de ) (@aapp_oficial) October 13, 2020

Aos 13 minutos do primeiro tempo, o lateral Willian Simões avança pela esquerda e é derrubado por Guilherme Pato. O juiz Wanderson Alves mandou seguir, mas o lance não deixou de ser duvidoso. Apesar do esforço das equipes, e da maior iniciativa ofensiva do Timbu, ninguém conseguiu movimentar o placar na primeira etapa.

O segundo tempo começou mais movimentado. Logo aos 6 minutos, João Paulo abriu o marcador para a Macaca. Aos 22, Dawhan ampliou para o time de Campinas, que, com o resultado, chegou à vice-liderança do torneio com 27 pontos.

Náutico perde para a Ponte Preta nos Aflitos por 2×0. Próximo jogo será no dia 20, contra o Oeste, fora de casa @caiofalcaofoto / CNC pic.twitter.com/puik96ue1r — Náutico (@nauticope) October 13, 2020

As duas equipes só voltam a campo no dia 20, quando a Ponte recebe, às 21h30, a Chapecoense no estádio Moisés Lucarelli. Já o Náutico vai até o interior paulista encarar o Oeste, às 19h15 na Arena Barueri.

Veja a classificação atualizada da Série B do Brasileiro.

Veja também