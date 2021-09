Série B, NFL, Premier League, Copa do Mundo de futsal… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de segunda-feira Confira os horários das transmissões de eventos como Espanha x Portugal de Futsal, Atlético-MG x São Paulo sub-20, Vasco x Goiás e Cowboys x Eagles

A segunda-feira de esportes está repleta de jogos do início do dia até o final da noite. As quartas de final da Copa do Mundo de futsal segue rolando, além do Brasileirão Série B, Brasileirão sub-20, muito futebol europeu e sul-americano e os esportes americanos para fechar o dia com chave de ouro.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

SÉRIE B

20h – Vasco x Goiás

Onde assistir: SporTV (menos RJ) e Premiere

NFL

21h20 – Cowboys x Eagles

Onde assistir: ESPN e ESPN 2

CAMPEONATO INGLÊS

16h – Crystal Palace x Brighton

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO ESPANHOL

16h – Celta de Vigo x Granada

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO ITALIANO

​15h45 – Venezia x Torino

Onde assistir: Star Plus

BRASILEIRÃO SUB-20

16h15 – Atlético-MG x São Paulo

Onde assistir: SporTV

COPA DO MUNDO DE FUTSAL

11h30 – Espanha x Portugal

Onde assistir: SporTV 2

14h – Irã x Cazaquistão

Onde assistir: SporTV 2

CAMPEONATO ARGENTINO

​20h15 – Nwell’s Old Boys x Huracán

Onde assistir: Fox Sports

MLB

23h – Seattle Marines x Oakland Athletics

Onde assistir: Fox Sports

​CAMPEONATO RUSSO

​13h – Nizhny Novgorod x CSKA Moscou

Onde assistir: Bandsports







