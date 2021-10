Série B, NBA, Premier League… Saiba onde assistir aos eventos esportivos de sexta-feira Veja horários das transmissões de diversos eventos como Avaí x Cruzeiro, Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers, Phoenix Suns x Los Angeles Lakers, Arsenal x Aston Villa e muito mais

Após jogos das copas europeias entre clubes durante a semana, a sexta-feira terá grandes jogos de ligas como a inglesa e a espanhola. O dia também está preenchido com as emoções da Série B do Brasileirão, contendo o Cruzeiro entrando em campo, confrontos pesados na NBA e outros eventos esportivos.

Confira abaixo os principais confrontos do dia e a programação de transmissão:

BRASILEIRÃO SÉRIE B

​19h – Guarani x Confiança

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Avaí x Cruzeiro

Onde assistir: SporTV e Premiere

BASQUETE

​20h45 – Brooklyn Nets x Philadelphia 76ers (NBA)

Onde assistir: ESPN

23h – Phoenix Suns x Los Angeles Lakers (NBA)

Onde assistir: ESPN

CAMPEONATO INGLÊS

16h – Arsenal x Aston Villa

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO ESPANHOL

16h – Osasuna x Granada

Onde assistir: Fox Sports

CAMPEONATO FRANCÊS

15h50 – Saint Etienne x Angers

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO ITALIANO

13h25 – Torino x Genoa

Onde assistir: Star +

15h30 – Sampdoria x Spezia

Onde assistir: Star +

CAMPEONATO ALEMÃO

15h30 – Mainz x Augsburg

Onde assistir: OneFootball







NHL

19h – San Jose Sharks x Toronto Maple Leafs

Onde assistir: Star +

19h55 – Boston Bruins x Buffalo Sabres

Onde assistir: Star +

21h30 – Los Angeles Kings x Dallas Stars

​Onde assistir: Star +

23h – Edmonton Oilers x Vegas Golden Knights

Onde assistir: Star +

BRASILEIRÃO SUB-20

15h45 – Atlético-MG x Botafogo

Onde assistir: SporTV

AUTOMOBILISMO

​8h – Moto GP (Treinos Livres)

Onde assistir: Fox Sports

13h30 – Fórmula 1 – GP dos Eua (Treino Livre)

Onde assistir: Bandsports

17h – Fórmula 1 – GP dos Eua (Treino Livre)

Onde assistir: Bandsports

BOXE

​21h – Oscar Rivas x Ryan Rozicki

Onde assistir: Fox Sports

GINÁSTICA ARTÍSTICA

5h50 – Campeonato Mundial no Japão

Onde assistir: SporTV 2

CAMPEONATO CARIOCA DE VÔLEI (feminino)

20h45 – Flamengo x Fluminense

Onde assistir: SporTV 2

