Série B: Náutico vence Operário de virada na abertura da 28ª rodada

O Náutico derrotou o Operário por 2 a 1, na noite desta sexta-feira (1) no estádio Germano Krüger, em Ponta Grossa, na abertura da 28ª rodada da Série B do Campeonato Brasileiro.

Não faltou luta nem entrega durante os 90 minutos. Essa vitória foi pra você, Nação! André Jonsson/OFEC pic.twitter.com/3qDSe8Sref — Náutico (@nauticope) October 2, 2021

Com o triunfo, o Timbu alcançou a 9ª posição da classificação com 38 pontos, enquanto o Fantasma ficou na 12ª posição com 34 pontos.

Jogando em casa, o Operário abriu o placar aos 25 minutos do primeiro tempo, quando o lateral Djalma Silva acertou um chute muito forte para vencer o goleiro Anderson.

Porém, na etapa final, o Náutico conseguiu a virada graças a gols dos atacantes Vinícius, em cobrança de pênalti aos 39 minutos, e Caio Dantas, um minuto depois.

O Timbu volta a entrar em campo na próxima terça (5), quando recebe o Goiás nos Aflitos, enquanto o Fantasma visita o Brasil de Pelotas um dia depois.

