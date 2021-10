Série B: Londrina e Goiás fazem jogo pouco criativo e empatam sem gols Resultado no interior do Paraná "segurou" os donos da casa na zona de rebaixamento e fez com que os goianos não pulassem para a vice-liderança

Apesar dos dois times terem motivos importantes para buscarem a vitória, nesta terça-feira (19) Londrina e Goiás fizeram uma partida de pouca inspiração e, assim, repetiram o 0 a 0 do primeiro turno da Série B. Resultado esse que manteve o time Esmeraldino na terceira posição com 52 pontos e o Tubarão na 17ª colocação com 32 unidades.

GRANDE ESFORÇO, MAS PERIGO PEQUENO

A água deixou sua marca em determinadas partes do gramado, mas nada suficiente para fazer com que a bola tivesse problemas maiores para rolar e ser uma interferência clara na atuação das duas equipes. Porém, isso não significa que o aspecto criativo dos dois lados esteve apurado na primeira etapa onde não conseguiram ser eficientes para assustar as metas defendidas por César e Tadeu. Não a toa, nos números gerais desse período, apenas duas das nove finalizações foram em direção aos gols.

MELHORA O ESMERALDINO

O estilo do confronto no segundo tempo apresentou as mesmas características do que já havia ocorrido nos primeiros 45 minutos com o Tubarão começando o período em questão tendo mais a posse, porém apresentando dificuldades na hora de executar o passe para “clarear” o cenário para finalizações mais agudas.

Por sua vez, o Goiás apresentou uma ligeira melhora no aproveitamento das oportunidades em que teve mais espaço para trabalhar. Momento esse traduzido nas chances mais claras de marcar por parte de David Duarte e Luan Dias onde o goleiro César praticou defesas fundamentais para manter o zero no marcador.

DIFICULDADE ADICIONAL

Como se a partida em si já não apresentasse obstáculos suficientes, o Tubarão viu sua força ofensiva ficar parcialmente comprometida com uma sequência de faltas de Marcelinho que lhe renderam dois cartões amarelos e, consequentemente, a expulsão. Todavia, nem mesmo essa “vantagem” adquirida pelo time visitante acabou sendo determinante para que o placar na cidade de Londrina fosse modificado.

FICHA TÉCNICA DA PARTIDA

​LONDRINA 0 x 0 GOIÁS

Local: Estádio do Café, em Londrina (PR)

Data e hora: 19/10/2021 – 19h (de Brasília)

​Árbitro: Douglas Schwengber da Silva (RS)

Assistentes: Mauricio Coelho Silva Penna e Tiago Augusto Kappes Diel (ambos RS)

VAR: Caio Max Augusto Vieira (RN)

​Cartões amarelos: Marcelinho (LON); Apodi, Reynaldo (GOI)

​Cartões vermelhos: Marcelinho (LON)

LONDRINA (Técnico: Márcio Fernandes)







César; Matheus Bianqui (Tárik, aos 39’/2°T), Marcondes, Augusto e Eltinho; Jhonny Lucas, João Paulo e Marcelo Freitas (Celsinho, aos 18’/2°T); Roberto (Caprini, aos 18’/2°T), Zeca (Luiz Henrique, aos 33’/2°T) e Marcelinho.

GOIÁS (Técnico: Marcelo Cabo)

Tadeu; Apodi, David Duarte, Reynaldo e Hugo (Artur, no intervalo); Fellipe Bastos (Pedro Bahia, aos 33’/2°T), Dieguinho, Luan Dias e Elvis (Bruno Mezenga, aos 40’/2°T); Alef Manga (Dadá, aos 23’/2°T) e Nicolas (Welliton, aos 24’/2°T).

