Série B, Liga das Nações, Eurocopa Feminina… Saiba onde assistir aos eventos esportivos desta sexta Grêmio e Náutico duelam pela Série B, enquanto a Seleção de vôlei encara a França

A sexta-feira será marcada por poucos jogos no Brasil. Pela Série B, só duas partidas movimentam o dia, enquanto no Velho Continente, a Eurocopa Feminina entra em ação. Nesta madrugada, a Seleção Brasileira de vôlei encara a França pela Liga das Nações Masculina. Veja onde assistir aos eventos esportivos do dia:

Campeonato Brasileiro – Série B

19h – Vila Nova x Bahia

Onde assistir: SporTV e Premiere

21h30 – Grêmio x Náutico

Onde assistir: SporTV e Premiere

Eurocopa Feminina

13h – Espanha x Finlândia

Onde assistir: Star+

16h – Alemanha x Dinamarca

Onde assistir: ESPN

MLS

20h30 – Philadelphia Union x D.C United

Onde assistir: ESPN 2

23h – LAFC x LA Galaxy

Onde assistir: ESPN 2

Ciclismo – Tour de France

10h – Etapa 7

Onde assistir: ESPN 3

Tênis – Wimbledon

10h – Semifinal

Onde assistir: SporTV 3 e ESPN 2

MLB

New York Yankees x Boston Red Sox

Onde assistir: ESPN 3

Liga das Nações de Vôlei

2h30 – França x Brasil

Onde assistir: SporTV 2

