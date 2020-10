Série B: líder Cuiabá encara o Juventude em Caxias do Sul

Na liderança da Série B do Campeonato Brasileiro, o Cuiabá vai enfrentar, nesta terça-feira (6) o Juventude, no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS). O confronto vai acontecer às 19h15 (horário de Brasília) pela 14ª rodada. Com 28 pontos, o Dourado tem seis a mais em relação aos três integrantes do G4, Chapecoense, Juventude e Paraná, com 22 pontos cada.

A última e única derrota dos mato-grossenses na competição foi na oitava rodada, quando foram derrotados pelo Vitória por 4 a 2, no estádio Barradão, em Salvador (BA). Nos outros 12 jogos, obteve oito vitórias e quatro empates.

Já o Juventude vê oportunidade no duelo de hoje (6) de diminuir a distância para o líder. Em casa, no Alfredo Jaconi, permanece invicto na Série B. Nos seis jogos já disputados no estádio, conquistou três vitórias e três empates. À beira do campo, a equipe gaúcha não vai poder contar com o treinador Pintado, ele tomou o terceiro cartão amarelo na partida passada contra a Ponte Preta, portanto terá que cumprir suspensão. Na mesma partida, o auxiliar técnico Dino Camargo tomou cartão vermelho e, consequentemente, também foi suspenso de forma automática. Com estes desfalques, o preparador de goleiros Márcio Angonese assumiu o time alviverde interinamente.

Outras partidas

A bola começa a rolar pela Série B nesta terça (6), com dois confrontos marcados às 17h. O Confiança recebe o CRB no estádio Batistão, em Aracaju (SE). Já a Chapecoense enfrenta o Botafogo-SP na Arena Condá, em Chapecó (SC).

No mesmo horário de Juventude e Cuiabá, às 19h15, mais quatro jogos vão acontecer. Avaí e Brasil de Pelotas duelam na Ressacada, em Florianópolis (SC). Em busca de se distanciarem da zona de rebaixamento, CSA e Figueirense se enfrentam no estádio Rei Pelé, em Maceió (AL). No Durival Britto, em Curitiba (PR), o Paraná vai encarar o Náutico. Em Salvador (BA), Vitória e América-MG jogam no Barradão.

O último confronto da noite será entre Ponte Preta e o vice-lanterna Guarani, no estádio Moisés Lucarelli, em Campinas (SP), às 21h30. Porém, a rodada termina apenas na quinta-feira (8), quando o Cruzeiro vai receber o Sampaio Corrêa, às 18h30, no Mineirão, na capital Belo Horizonte (MG).

Início da 14ª rodada

A abertura da Série B aconteceu ontem (5). O lanterna Oeste sofreu a décima derrota na competição. Em casa, na Arena Barueri, no município de Barueri, o Operário venceu o Rubrão por 1 a 0. O gol da partida foi marcado pelo meio-campista Clayton.

