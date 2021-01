Série B: Juventude bate Cruzeiro, que não tem mais chance de acesso

O Cruzeiro permanecerá mais uma temporada na Série B do Campeonato Brasileiro. Neste sábado (16), o Juventude derrotou a Raposa por 1 a 0 no estádio Alfredo Jaconi, em Caxias do Sul (RS), pela 35ª rodada da competição. O resultado levou o time alviverde ao quarto lugar, na zona de acesso à Série A, com 55 pontos. São 11 de vantagem para os mineiros, que aparecem na 13ª posição (com possibilidade de caírem para 14º na sequência da rodada) e podem, no máximo, chegar a 53 pontos, não tendo mais chances matemáticas de retornar à elite do futebol nacional em 2021.

Apesar de ter reagido na competição após a reestreia de Luiz Felipe Scolari no comando da equipe, há três meses, o Cruzeiro acumulou tropeços que minaram as chances de acesso. A Raposa venceu apenas um dos últimos cinco jogos, somando quatro de 15 pontos possíveis. O time celeste iniciou a Série B com seis pontos a menos devido à punição que recebeu da Fifa por não pagar uma dívida com o Al-Wahda (Emirados Árabes) pelo empréstimo do volante Denílson em 2016.

A iniciativa ofensiva foi do Cruzeiro, que assustou em chute cruzado do atacante William Pottker no primeiro minuto, mas quem balançou as redes foi o Juventude. Aos 20 minutos, em cobrança de pênalti sofrido por Capixaba, o também atacante Rafael Grampola abriu o placar. Antes do intervalo, William Pottker quase empatou de cabeça, após cruzamento do volante Machado, mas a bola foi ao lado.

Na etapa final, a Raposa teve um gol anulado aos quatro minutos, pelo atacante Rafael Sóbis ter sido lançado em posição de impedimento. Os mineiros seguiram em cima, mas pararam nas defesas do goleiro Marcelo Carné. Aos 42 minutos, William Pottker teve a última oportunidade do jogo, mas a finalização da entrada da área explodiu na trave esquerda, bem como a esperança celeste de continuar na briga pelo retorno à Série A.

Vivo na busca por um lugar na primeira divisão, o Juventude volta a jogar na terça-feira (19), às 19h15 (horário de Brasília), contra o Avaí, no estádio da Ressacada, em Florianópolis. Já o Cruzeiro recebe o Operário-PR, que ainda disputa o acesso, na quarta-feira (20), às 21h30, no estádio Independência, em Belo Horizonte.

