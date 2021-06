Série B: Jean Carlos marca e Náutico bate o Vitória Timbu mostrou efetividade e conseguiu somar a segunda vitória no torneio nacional

O Náutico venceu mais uma na Série B. Nesta segunda-feira, o Timbu derrotou o Vitória por 1 a 0 e está 100% na competição, feito que deixa a equipe na liderança do torneio junto com o Brusque, com 6 pontos. O Leão é o 14º, com 1 ponto.

Calendário



Na próxima rodada, o Vitória mede forças contra o Operário-PR, no Barradão. O Náutico encara o Guarani, no Brinco de Ouro.

Sem Emoção



Vitória e Náutico realizaram um confronto pegado no meio-campo e poucas chances foram criadas. O Leão até tinha mais ímpeto, porém faltava chegada na hora de completar as jogadas.

Erick



A principal oportunidade veio com o Náutico. Em lance de habilidade, Erick deixou Wallace na saudade e bateu firme. A bola passou rente ao poste do Leão.

Gol



Com poucos segundos da etapa final, o Timbu conseguiu balançar a rede. Jean Carlos levantou, a bola pegou efeito e entrou direto, 1 a 0.

Travessão



Com o Náutico fechado, o Vitória encontrava dificuldades para criar boas oportunidades. Porém, em raro momento de lucidez do ataque, a bola chegou limpa nos pés de Soares, que soltou o pé e carimbou o poste.

Cadeado



Na reta final do confronto, o Vitória se lançou ao ataque, mas o Náutico não teve trabalho para segurar as investidas e saiu de campo com mais uma vitória.

VITÓRIA 0 X 1 NÁUTICO

Local: Barradão, Salvador (BA)

Data-Hora: 07/6/2021 – 20h

Árbitro: Leonardo Sígari Zanon (PR)

Auxiliares: Victor Hugo Imazu dos Santos(PR) e Rafael Trombeta(PR)

Público/renda: pagantes/R$

Cartões amarelos: Marcelo Alves, Pablo (VIT), Wagner Leonardo, Rhaldney, Kieza (NAU)

Cartões vermelhos: –

Gols: Jean Carlos (1’/2ºT)

VITÓRIA: Lucas Arcanjo; Raul Prata, Marcelo Alves, Wallace Reis e Roberto; Gabriel Bispo (Bruno Oliveira, aos 17/2ºT), Fernando Neto (Dinei, aos 29/2ºT) e Soares (Eduardo, aos 37/2ºT); Guilherme (Ronan, aos 29/2ºT) Santos, David (Pablo, aos 17/2ºT) e Samuel. Técnico: Rodrigo Chagas.

NÁUTICO: Alex Alves; Hereda, Camutanga, Wagner Leonardo e Bryan; Djavan (Matheus Trindade, aos 21/1ºT), Rhaldney (Marciel, aos 22/2ºT) e Jean Carlos (Luiz Henrique, aos 23/2ºT); Erick, Vinicius (Vargas, aos 33/2ºT) e Kieza (Paiva, aos 33/2ºT). Técnico: Hélio dos Anjos.

E MAIS:

E MAIS:

Veja também