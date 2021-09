Série B: Goiás arranca empate com Cruzeiro e permanece no G4

O Goiás arrancou um empate de 1 a 1 com o Cruzeiro, na noite desta terça-feira (7) no estádio da Serrinha, e se manteve no G4 da Série B do Brasileiro, na 3ª posição com 39 pontos conquistados.

Com o revés na partida atrasada da 22ª da competição, a Raposa continua em situação complicada, em 14º com 26 pontos.

O Cruzeiro até teve a esperança de deixar a má fase para trás, após abrir o placar aos 17 minutos do segundo tempo, quando Wellington Nem puxou contra-ataque e tocou para Thiago, que bateu na saída do goleiro Tadeu.

Porém, dois minutos depois o Esmeraldino empatou graças a gol de Elvis em chute da entrada da área.

O Cruzeiro volta a entrar em campo pela competição no próximo sábado, contra a Ponte Preta. No mesmo dia o Goiás visita o CRB.

Veja também