Série B: em jogo de cinco gols, Operário vence CRB e ainda sonha

No Estádio Germano Krüger, na cidade paranaense de Ponta Grossa, a noite foi de confronto direito na briga pelo direito de seguir sonhando por uma das quatro vagas na Série A. Na abertura da 35ª rodada, Operário (6º colocado com 48 pontos e embalado por duas vitórias seguidas) e CRB (com 46 pontos em busca da quarta vitória seguida) só pensavam nos três pontos para seguirem olhando para a parte de cima da tabela com alguma esperança. A sorte acabou sorrindo para o lado dos paranaenses. Vitória do Operário por 3 a 2.

O primeiro gol veio aos 11 minutos. O meia Carlos Jatobá, do CRB, pegou o rebote do goleiro e mandou no canto. Depois de algumas excelentes chances perdidas dos dois lados, o Operário empatou. Aos 46, o lateral-direito Alex Silva soltou uma bomba para empatar após boa defesa do goleiro do CRB.

Na etapa final, o jogo seguiu bem movimentado. O gol da vitória do CRB veio aos oito minutos, quando o volante Wesley cobrou uma falta com maestria no canto direito do gol do Operário.

Mas aí começou a reação da equipe paranaense. O time perdeu boas oportunidades até empatar aos 23. Belíssimo gol do meia Jean Carlo, com um chute colocado de fora da área. E a pressão seguiu forte até a virada. Aos 32, o atacante Ricardo Bueno mostrou oportunismo, girou na área e fechou o placar.

Com o resultado, o Operário chegou a 51 pontos e ficou na 6ª posição. O CSA, que é a 4ª e última equipe que subiria se o torneio acabasse nesta quinta-feira, tem 52. Já o CRB, sem chances de subir e já garantido na próxima Série B, está em 11º com 46.

O próximo jogo do Operário será em Belo Horizonte, contra o Cruzeiro na próxima quarta-feira (20). Um dia antes, o CRB faz a próxima partida contra o Figueirense em casa.

Veja a classificação da Série B do Brasileiro.

Veja também