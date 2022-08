Série B, Eliminatórias da Champions, Brasileirão Sub-17… Onde assistir aos eventos esportivos desta terça

Parceria Lance & IstoÉ 16/08/2022 - 2:00 Compartilhe

A terça-feira será movimentada no futebol brasileiro pela partida entre Bahia e Londrina. Já na Europa, três partidas ocorrem pelas Eliminatórias da Champions League. O Brasileirão Sub-17 também entram em ação com duas partidas, enquanto a Seleção Feminina Sub-20 joga a Copa do Mundo contra a Costa Rica. Veja onde assistir:

Campeonato Brasileiro – Série B

20h30 – Londrina x Bahia

Onde assistir: SporTV e Premiere

Eliminatórias da Champions

​16h – Rangers x PSV

Onde assistir: SBT e TNT

16h – Copenhage x Trabzonspor

Onde assistir: Space

Campeonato Brasileiro Sub-17

16h – Flamengo x Fluminense

Onde assistir: SporTV

18h – Palmeiras x Santos

Onde assistir: SporTV

Copa do Mundo Feminina Sub-20

23h – Brasil x Costa Rica

Onde assistir: SporTV

Tênis

12h – ATP 1000

Onde assistir: ESPN 2

MLB

20h – Tampa Bay Rays x New York Yankees

Onde assistir: ESPN 3

Championship

​16h – QPR x Blackpool

Onde assistir: ESPN 4

Circuito Mundial de Surfe

14h – Etapa de Teahupoo

Onde assistir: SporTV 3

